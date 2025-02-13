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【auの口コミと評判】料金プランから見るメリット・デメリットとは？！映像サービスも利用したい方にはおすすめ！

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携帯キャリアの口コミ

auの口コミ・評判


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  • 通信速度 4
  • 通信安定度 3.5
  • 価格満足度 3
  • サポート体制 3.5
  • 手続き/時間 3
総合評価
  • ☆
3.5

auは、1990年代からサービスを開始し幅広い通信サービスを提供している有名なキャリアです。

日本国内での高いシェアを持つキャリアの一つなので、サポート体制も安心できるのも大手キャリアの魅力です。

料金プランも多岐にわたるので、ライトユーザーからヘビーユーザーまで幅広く利用することができますよ。

auの口コミ・評判


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  • 通信速度 4
  • 通信安定度 3.5
  • 価格満足度 3
  • サポート体制 3.5
  • 手続き/時間 3
総合評価
  • ☆
3.5

口コミ一覧

  • ☆
4.1

他の大手キャリアからauに乗り換えしたのですが、電波状況が良い点は素晴らしいなと感じています。他のキャリアだと電波が届かない田舎や山でも、auだと電波が届いていることが多く、誰かに連絡を取ったり、わからないことをネット検索したりするのに頼られることが増えたのは、auに乗り換えして良かったなと感じています。通信速度も良く、昼間や夜の人がよくスマホを使う時間帯でも通信速度が落ちたりすることもありませんし、動画視聴のローディングやリアルタイムで動かすスマホゲームなどもストレスなく、使えているので満足しています。

  • ☆
  • ☆
3.4

スマートフォンを持ち始めた時、高校生からauを利用しています。家族で使っているので家族割が適用されますが、やはり最近は格安SIMなどと比べると毎月の支払いが高いかなと思います。しかし、電気やネット回線などもauを利用している為料金などもまとめてアプリで管理できるのでとても楽です。

5.0

自分自身として良かった点としてはデータ容量無制限のプランがあることで高速で使い放題というプランは格安SIM会社には存在しないため、動画や音楽、ゲームアプリなどをスマホで楽しむ方に最適なプランであること。また大手通信キャリアならではの割引が受けられることで格安SIM会社と比べて月額料金が高めであるのですが、家族割プラスやauスマートバリューなど各種割引が充実しているので大変便利でお得に利用をすることができることです。

  • ☆
  • ☆
3.0

ずっとauなので他は分かりませんが、こんなものだと思います。まれに通信障害があったりさますが、安定してると思います。 機種変でプラン変更すると、要らないオプションがついている事がよくあります。プランが分かりづらいので、もう少しシンプルになると良くと思います。

  • ☆
  • ☆
3.3

携帯電話を使い始めてから20年来ずっとauと契約しています。通信大手であることから、通信速度やサポート体制は充実していますが、格安simに比べると料金はやや割高です。しかし、各種の割引制度である程度の料金は抑えることができます。auを使うことは特に問題はないのですが、機種変更をauショップで行う場合、手続きに結構な時間がかかるのはネックですし、特に問題なのは、手続きの際にあれこれオプションを進めてくることです。必要のないオプションを進めてくるので割高になりかねません。機種変更をする場合は、そのあたりを事前に調べて必要でないオプションは断ることをお勧めします。

口コミ投稿

通信速度
通信安定度
価格満足度
サポート体制
手続き/時間

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auの基本料金

使い放題MAX 5G/4G
～3GB5,588円(税込)/月
3GB～無制限7,238円(税込)/月
使い放題MAX 5G with Amazonプライム
～3GB6,457円(税込)/月
3GB～無制限8,107円(税込)/月
使い放題MAX 5G/4G Netflixパック（P）
～3GB7,458円(税込)/月
3GB～無制限9,108円(税込)/月
使い放題MAX 5G/4G ドラマ・バラエティパック
～3GB7,458円(税込)/月
3GB～無制限9,108円(税込)/月
使い放題MAX 5G ALL STARパック2
～3GB9,097円(税込)/月
3GB～無制限10,747円(税込)/月
使い放題MAX 5G/4G DAZNパック
～3GB8,118円(税込)/月
3GB～無制限9,768円(税込)/月
auマネ活プラン 5G/4G
～3GB実質4,788円(税込)/月
3GB～無制限実質6,438円(税込)/月
auマネ活プラン 5G with Amazonプライム
～3GB実質5,657円(税込)/月
3GB～無制限実質7,307円(税込)/月
auマネ活プラン 5G/4G Netflixパック（P）
～3GB実質6,658円(税込)/月
3GB～無制限実質8,308円(税込)/月
auマネ活プラン 5G/4G ドラマ・バラエティパック
～3GB実質6,658円(税込)/月
3GB～無制限実質8,308円(税込)/月
auマネ活プラン 5G ALL STARパック2
～3GB実質8,297円(税込)/月
3GB～無制限実質9,947円(税込)/月
auマネ活プラン 5G/4G DAZNパック
～3GB実質7,318円(税込)/月
3GB～無制限実質8,968円(税込)/月
スマホミニプラン 5G/4G
データ量月額料金(税込)
～1GB3,465円
～2GB4,565円
～3GB5,665円
～4GB6,215円

auの基本料金内の付帯機能

通信規格4G/5G
国内通話22円／30秒
キャリアメール利用可能(無料)
テザリング無料
通信制限時最大300kbps

auの割引特典

家族割プラスauスマートバリューau PAY カードお支払い割au PAY 残高還元特典
2回線3回線以上au PAY カード特典auじぶん銀行特典au通信料金支払い特典
使い放題MAX5G／4G-550円/月-1,100円/月-1,100円/月-110円/月
5G with Amazonプライム
5G／4G Netflixパック（P）
5G／4G ドラマ・バラエティパック
5G／4G DAZNパック
5G ALL STARパック2
auマネ活プラン5G/4G300円還元300円還元200円還元
 5G with Amazonプライム
5G/4G Netflixパック（P）
5G/4G ドラマ・バラエティパック
5G/4G DAZNパック
5G ALL STARパック2
スマホミニプラン 5G/4G～1GB-220円/月-550円/月-550円/月-187円/月
～2GB
～3GB
～4GB

割引後のドコモの月額料金

家族割プラス
基本料金2回線3回線以上
使い放題MAX5G／4G7,238円6,688円6,138円
5G with Amazonプライム8,008円7,458円6,908円
5G/4G DAZNパック9,768円9,218円8,668円
5G/4G Netflixパック（P）8,338円7,788円7,238円
 5G／4G ドラマ・バラエティパック9,108円8,558円8,008円
ALL STAR パック210,747円10,197円9,647円
スマホミニプラン 5G/4G～1GB3,465円3,245円2,695円
～2GB4,565円4,345円3,795円
～3GB5,665円5,445円4,895円
～4GB6,215円5,995円5,445円
auスマートバリュー
基本料金割引適用後
使い放題MAX5G／4G7,238円6,138円
5G with Amazonプライム8,008円6,908円
5G/4G DAZNパック9,768円8,668円
5G/4G Netflixパック（P）8,338円7,238円
 5G／4G ドラマ・バラエティパック9,108円8,008円
ALL STAR パック210,747円9,647円
auマネ活プラン5G／4G実質6,438円実質5,338円
5G with Amazonプライム実質7,307円実質6,207円
5G/4G DAZNパック実質8,308円実質7,208円
5G/4G Netflixパック（P）実質8,308円実質7,208円
 5G／4G ドラマ・バラエティパック実質9,947円実質8,847円
ALL STAR パック2実質8,968円実質7,868円
スマホミニプラン 5G/4G～1GB3,465円2,915円
～2GB4,565円4,015円
～3GB5,665円5,115円
～4GB6,215円5,665円
au PAY カードお支払い割
基本料金割引適用後
使い放題MAX5G／4G7,238円7,128円
5G with Amazonプライム8,008円7,898円
5G/4G DAZNパック9,768円9,658円
5G/4G Netflixパック（P）8,338円8,228円
 5G／4G ドラマ・バラエティパック9,108円8,998円
ALL STAR パック210,747円10,637円
スマホミニプラン 5G/4G～1GB3,465円3,058円
～2GB4,565円4,345円
～3GB5,665円5,258円
～4GB6,215円5,808円
家族割プラス
基本料金2回線3回線以上
使い放題MAX5G／4G7,238円6,688円6,138円
5G with Amazonプライム8,008円7,458円6,908円
5G/4G DAZNパック9,768円9,218円8,668円
5G/4G Netflixパック（P）8,338円7,788円7,238円
 5G／4G ドラマ・バラエティパック9,108円8,558円8,008円
ALL STAR パック210,747円10,197円9,647円
スマホミニプラン 5G/4G～1GB3,465円3,245円2,695円
～2GB4,565円4,345円3,795円
～3GB5,665円5,445円4,895円
～4GB6,215円5,995円5,445円
全ての割引を適用時の料金
家族割プラスauスマートバリューau PAY カードお支払い割au PAY 残高還元特典全ての割引適用後
2回線3回線以上au PAY カード特典auじぶん銀行特典au通信料金支払い特典
使い放題MAX5G／4G-550円/月-1,100円/月-1,100円/月-110円/月4,928円
5G with Amazonプライム5,698円
5G／4G Netflixパック（P）7,458円
5G／4G ドラマ・バラエティパック6,028円
5G／4G DAZNパック6,798円
5G ALL STARパック28,437円
auマネ活プラン5G/4G300円還元300円還元200円還元実質5,338円
 5G with Amazonプライム実質6,207円
5G/4G Netflixパック（P）実質6,537円
5G/4G ドラマ・バラエティパック実質7,208円
5G/4G DAZNパック実質7,868円
5G ALL STARパック2実質8,847円
スマホミニプラン 5G/4G～1GB-220円/月－550円/月－550円/月-187円/月2,178円
～2GB3,278円
～3GB4,378円
～4GB4,928円

auのオプションサービス

オプション名基本料金(税込)
通話定額21,980円/月
通話定額ライト2880円/月
通話定額1,870円/月
通話定額ライト770円/月
お留守番サービスEX330円/月
電話きほんパック（V）440円/月
副回線サービス429円/月
auスマートパスプレミアム548円/月
故障紛失サポート726円/月
使い方サポート649円/月
安心サポートパック1,309円/月
データチャージ605円～5,500円/回

auのサポート体制

auショップ
電話
オンラインサポート(無料)・チャットボット
・有人チャット
・LINE

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携帯キャリアの口コミ

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