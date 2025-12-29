MENU
【NUROモバイルの口コミと評判】気になるメリット・デメリットを解説！

NUROモバイルの口コミや評判が知りたい！

NUROモバイルのメリット・デメリットが気になる！

そんなあなたに向けて、NUROモバイルをまるっと理解できる記事を書きました。

NUROモバイルは最安330円(税込)〜契約可能なサービス。

月額料金や充実した容量に対するユーザーからのラブコールがあちこちで上がっています。

ここではNUROモバイルについて、口コミやメリット・デメリットを中心にさまざまな角度からわかりやすく解説します。

NURO光とセットならどっちを選ぶ？

当記事を読めば、NUROモバイルへの理解が深まり、契約すべきかどうかがハッキリするでしょう。

NUROモバイルの料金体系

NUROモバイルの料金体系
NURO光とセットでよりお得に！

NUROモバイルの料金体系は、SIMタイプによって異なります。

スクロールできます
SIMタイプ最安の基本料金
(税込)		おすすめの人
音声通話付き SIM440円ネットはもちろん、通話とSMSも使いたい人
データ通信＋SMS SIM495円通話はしないけど、ネットとSMSは必要な人
データ通信専用 SIM330円ネットしか使わない、電話番号は不要な人

それぞれのSIMタイプごとの具体的な料金をみていきましょう。

NUROモバイルの料金体系①｜音声通話付きSIM

NUROモバイルの音声通話付き SIMは、ネット・通話・SNSを利用したい人向けのプランです。

スクロールできます
プラン名/データ容量月額料金(税込)特徴
NEOプラン/20GB
※ドコモ回線のみ		2,699円・NEOデータフリー
・あげ放題
・GIgaプラス：15GB
NEOプランW/40GB3,980円・NEOデータフリー
・あげ放題
・GIgaプラス：15GB
VSプラン/3GB792円
VMプラン/5GB990円・バリューデータフリー
・GIgaプラス：3GB
VLプラン/10GB1,485円・バリューデータフリー
・GIgaプラス：6GB
VLLプラン/15GB1,790円・バリューデータフリー
・GIgaプラス：9GB
かけ放題プラン/1GB
※ドコモ回線・au回線のみ		・専用基本プラン：440円(初月無料)
・通話定額オプション：1,430円
合計：1,870円(初月は1,430円)

※NEOデータフリー：LINE/Twitter/Instagram/TikTokの対象サービス利用時に、データ通信量を消費しないサービス

※バリューデータフリー：LINEの対象サービス利用時に、データ通信量を消費しないサービス

※あげ放題：動画や画像などをアップロードする際にデータ通信量を消費しないサービス

※GIgaプラス：3ヶ月毎にデータ容量を追加で受け取れるサービス

かけ放題プランは、専用基本プラン(1GB)440円に通話定額オプション1,430円が付帯したプランです。

通話定額オプション料金は利用開始月から請求されますが、専用基本プランの月額基本料金は初月無料です。

NUROモバイルの料金体系②｜データ通信＋SMSSIM

NUROモバイルのデータ通信＋SMS SIM(ドコモ・au回線のみ)は、ネットとSMSを利用したい人向けのプランです。

プラン名/データ容量月額料金(税込)特徴
VSプラン/3GB792円
VMプラン/5GB990円・バリューデータフリー
・GIgaプラス：3GB
VLプラン/10GB1,485円・バリューデータフリー
・GIgaプラス：6GB
VLLプラン/15GB1,790円・バリューデータフリー
・GIgaプラス：9GB
お試しプラン/0.2GB495円

※バリューデータフリー：LINEの対象サービス利用時に、データ通信量を消費しないサービス

※GIgaプラス：3ヶ月毎にデータ容量を追加で受け取れるサービス

LINEの利用頻度が高い人や、データ通信料が多い人は『VMプラン5GB』か『VLプラン10GB』を選ぶのがおすすめです。

NUROモバイルの料金体系③｜データ通信専用 SIM

NUROモバイルのデータ通信専用 SIMは、電話番号が不要な人向けのプランです。

プラン名/データ容量月額料金(税込)特徴
VSプラン/3GB627円
VMプラン/5GB825円・バリューデータフリー
・GIgaプラス：3GB
VLプラン/10GB1,320円・バリューデータフリー
・GIgaプラス：6GB
VLLプラン/15GB1,625円・バリューデータフリー
・GIgaプラス：9GB
お試しプラン0.2GB330円

※バリューデータフリー：LINEの対象サービス利用時に、データ通信量を消費しないサービス

※GIgaプラス：3ヶ月毎にデータ容量を追加で受け取れるサービス

お試しプランは330円(税込)で利用できるのは驚きです。データ容量をほとんど利用しない人は、お試しプランを契約すると良いでしょう。

NUROモバイルのオプション/サービス利用料金

NUROモバイルのオプション/サービスと利用料金の詳細は下表の通りです。

スクロールできます
オプションサービス名オプションサービスの概要利用料金(税込)
NUROモバイルでんわ通話料が半額
対象プラン：お試し/バリュープラス/NEOプラン/NEOプランLite		無料
通話定額オプション
(5分/10分/無制限)		規定時間以内であれば何度でも通話可能
対象プラン：お試し/バリュープラス/NEOプラン/NEOプランW		・5分：490円
・10分：880円
・無制限：1,430円
バリューデータフリーLINEの対象サービス利用時にデータ通信量を消費しない
対象プラン：バリュープラス(VMプラン/VLプラン/VLLプラン)		無料
NEOデータフリーLINE/Twitter/Instagram/TikTokの対象サービス利用時にデータ通信量を消費しない
対象プラン：NEOプラン/NEOプランW		無料
あげ放題動画や画像などをアップロードする際にデータ通信量を消費しない
対象プラン：NEOプラン/NEOプランW		無料
5Gオプション対応エリアで次世代通信『5G』を利用可能無料
Gigaプラス契約プランに応じて3ヶ月ごとにデータ容量をプレゼント
対象プラン：バリュープラス〔VMプラン／VLプラン/VLLプラン〕／NEOプラン／NEOプランW		無料
容量チャージデータ量の追加購入
対象プラン：お試し/5分かけ放題プラン/10分かけ放題プラン/かけ放題プラン/バリュープラス/NEOプラン/NEOプランW		1GBあたり550円
データ繰越余ったデータ容量を翌月に繰り越し可能
対象プラン：5分かけ放題プラン/10分かけ放題プラン/かけ放題プラン/バリュープラス/NEOプラン/NEOプランW		無料
パケットギフトNUROモバイルのユーザー同士でデータ容量をプレゼント可能
対象プラン：5分かけ放題プラン/10分かけ放題プラン/かけ放題プラン/バリュープラス/NEOプラン/NEOプランW		無料

上記のほか、割込通話サービス(税込220円/月)や留守番電話サービス(税込330円/月)などをオプションでつけることもできます。

オプションによっては、利用可能な対象プランが限定されているため、注意が必要です。

NURO光と合わせて使う

NUROモバイルのその他の費用

NUROモバイルのその他の費用は下表の通りです。

登録事務手数料3,300円
音声通話料・NUROモバイルでんわの通話料：11円/30秒
・上記以外の通話料：22円/30秒
SIM切替手数料3,300円
SIMカード準備料440円
SIM有償交換手数料3,300円
SIM損害金3,300円
SMS送信料3円〜/通
国際SMS・ドコモ：50円～/通
・au：100円～/通(不課税)
・ソフトバンク：100円～/通(不課税)
MNP転出手数料0円

NEOプランおよびNEOプランLiteは、登録事務手数料とSIMカード準備料がかかりません。

その他の費用を理解したうえで、NUROモバイルのプランを決めてください。

口コミ一覧

  • ☆
4.1

私が3Gで主人が5Gを利用していますが、なんせ安いです。二人で2000円を切るのはなかなかないと思います。最初は安さに惹かれて切り替えましたが、意外と回線速度が安定しています。以前ほかの格安しむを使っていましたが、そのときよりも昼間・夕方の回線が安定しました。遅いことは遅いのですが、まったく読み込めなくなることはありません。 あと月のギガを超えた場合、勝手に上のプランに切り替えるのではなく（楽天モバイル等であるサービス）、制限モードになるのも決め手の一つでした。勝手に繰り上がられるとお金が高くついて困るので。また、余ったギガを送るほかの人に送れたり、次月に自動で送るサービスなど充実しており、意外と便利です。

  • ☆
4.2

音声通話付きSIMのVMプラン/5GBを使っています。通信速度は普段は問題ないのですが、梅田などの人が多い所に行くと、遅く感じる事があります。 通信の安定度は高くて、地下鉄などに乗っても途切れたりする事はないので安心して使えます。 データ繰り越し可能な点や、3か月ごとにデータ容量を追加で受け取れる点などが嬉しくて、価格の満足度は高いです。 外でマップを見たりナビを使ったりしていますが、5GBのプランでも十分だと感じました。 手続きも特に面倒な点はなくて、すんなりと契約できました。あとご利用者向けページというウェブサイトが使いやすくて 毎月の請求金額や、今月の使用料や残り容量がひと目で分かるので、通信量の把握がしやすい点も良いと思います。

  • ☆
4.2

とにかく月額価格が安い。 数百円で利用できます。 Wi-Fiメイン利用ならこちらがおすすめです。 長年Xperiaを愛用しているので10年以上お世話になっています。 通信も近所で通信状態が悪いと評判の場所以外で不具合を起こしたことがなく快適に使えています。 機種変更もオンラインで申し込みが可能でSIM対応機種の確認も取りやすかったです。 これからも利用し続けたいです。

  • ☆
4.6

5GBを利用してますが、990円と1000円以下で使えちゃいます。 しかも、SONYグループなのも安心感があって、品質も十分に利用できます。 さらに、3か月ごとに3GBのおまけ付きで、利用期限3か月のギガがもらえますよ 自分は、固定費削減で他社の格安SIMから乗り換えましたが、ここがベストだと感じてます。 10GBでも1500円以下だったと思います

  • ☆
  • ☆
3.6

ドコモからNUROモバイルのVSプラン3GBというプランに加入しています。毎月利用料は1,000円ほどです。自宅の光回線がNURO光ということもあり、それに合わせて割引が効くようにNUROモバイルに変更しました。通信速度はドコモほど速くはない気がしますし、昼間の時間帯などはサクサク動く感触はありません。その点はMVNOのデメリットとして受け入れています。それよりも毎月の料金が安くなるので、それだけ生活も楽になり、助かってます。

口コミ投稿

通信速度
通信安定度
価格満足度
サポート体制
手続き/時間

NUROモバイルの口コミ・評判

NUROモバイルの口コミ・評判
ネット上の口コミをチェックしよう！

携帯電話会社を決める際は、公式サイトの情報のみならず、ユーザーの生の声に目を向けることも重要です。

ここでは以下の項目に沿って、NUROモバイルの口コミや評判を考察します。

  • NUROモバイルの良い口コミ①｜速度も金額もギガ数も満足
  • NUROモバイルの良い口コミ②｜月額料金が安くてお得
  • NUROモバイルの良くない口コミ①｜通信速度は今ひとつ
  • NUROモバイルの良くない口コミ②｜SIMカードの到着が遅い

良い口コミはもちろん、良くない口コミの内容を理解したうえで、NUROモバイルの申し込み手続きを進めてください。

NUROモバイルの良い口コミ①｜速度も金額もギガ数も満足

数えきれないほど存在するNUROモバイルユーザーのうち、サービス内容に大満足しているファンの口コミを紹介します。

速度/金額/ギガ数のすべてに優れているなら文句なしでしょう。

NUROモバイルは実際の利用者から周囲の人へ伝わっていく人気のサービスです。

NUROモバイルの良い口コミ②｜月額料金が安くてお得

NUROモバイルは月額料金に対する評判も申し分なしです。

https://twitter.com/pnuts2872ykr/status/1630572373106905089?s=20

格安を謳う携帯会社はしのぎを削っていますが、NUROモバイルは料金面で他社に引けを取りません。

現在の携帯料金に今ひとつ満足できていない人は、NUROモバイルを検討しましょう。

NUROモバイルの良くない口コミ①｜通信速度は今ひとつ

NUROモバイルの通信速度に対し、やや不満を覚えているユーザーの口コミを紹介します。

通信速度が不安定になる原因として、場所や時間帯が考えられます。

場所と時間を少しズラすだけで改善されるケースがあることを覚えておきましょう。

NUROモバイルの良くない口コミ②｜SIMカードの到着が遅い

NUROモバイルのSIMカードは発送までに3日程度かかります。

SIMカードの即日発送に対応している会社もあるため、NUROモバイルのSIMカードの発送スピードは早いとは言えません。

NUROモバイルを契約したい人は、時間に余裕を持って手続きを進めましょう。

NUROモバイルを利用するメリット｜他社の格安SIMにはない特典とは？

NUROモバイルを利用するメリット｜他社の格安SIMにはない特典とは？
NUROモバイルには多くのメリットが！

NUROモバイルのメリットは実に豊富です。ここでは以下の項目に沿って、NUROモバイルのメリットを解説します。

  • NUROモバイルのメリット①｜魅力的なキャンペーンが豊富
  • NUROモバイルのメリット②｜業界最安級の月額料金&初月無料
  • NUROモバイルのメリット③｜解約手数料やMNP転出手数料がかからない
  • NUROモバイルのメリット④｜最大手の会社から好きな回線を選べる
  • NUROモバイルのメリット⑤｜自分のニーズにマッチしたSIMタイプを選択できる
  • NUROモバイルのメリット⑥｜無料の専用アプリで通話料が半額
  • NUROモバイルのメリット⑦｜データ容量の繰越やプレゼントができる
  • NUROモバイルのメリット⑧｜Gigaプラスで大容量の通信が可能
  • NUROモバイルのメリット⑨｜LINE/Twitter/Instagram/TikTokの対象サービスを無限に利用できる

以下の内容をご覧いただければ、NUROモバイルの魅力にグッと引き込まれますよ！

NUROモバイルのメリット①｜魅力的なキャンペーンが豊富

NUROモバイルでは、多数の魅力的なキャンペーンが展開されています。

2023年3月上旬時点で「終了日未定」となっているキャンペーン内容を紹介します。

スクロールできます
キャンペーン名キャンペーン概要キャンペーン特典の付与時期
NEOプランお申し込み特典
※音声通話付き SIM対象		NEOプランの申し込み(新規またはお乗り換え)で、利用開始月を除く8ヶ月目に18,000円をキャッシュバック利用開始月を除く8ヶ月目の15日
バリュープラスお申し込み特典以下2点を満たすと月額基本料金6ヶ月間半額+最大5,000円キャッシュバック
音声通話付きSIMのバリュープラス〔VSプラン(3GB)/VMプラン(5GB)/VLプラン(10GB)〕のいずれかに、新規または他社からのお乗り換え(MNP)で契約&継続する		月額基本料金6ヶ月間半額特典：利用開始月を除く6ヶ月間
キャッシュバック特典：利用開始月を除く8ヶ月目
かけ放題プランリリース記念特典他社からの乗り換え(MNP)でかけ放題プランを申し込みすると、登録事務手数料(3,300円)が無料になる契約時
NURO 光・NUROモバイルセット割引特典NURO 光 2ギガ(3年契約/2年契約/契約期間なし)、NURO 光 10ギガ(3年契約/契約期間なし)のいずれかにWebから申し込み後、『キャンペーン対象ページ』からNUROモバイル音声通話付きSIMのバリュープラス〔VSプラン(3GB)/VMプラン(5GB)/VLプラン(10GB)〕/かけ放題プラン(1GB)/NEOプランLite(20GB)/NEOプラン(20GB)のいずれかに、新規または他社からの乗り換え(MNP)で申し込み&継続する
【キャンペーン特典】
利用開始月を除く12ヶ月間792円割引		利用開始月を除く12ヶ月間
So-net 光 & NUROモバイル セット割『So-net 光 minico』もしくは『So-net 光 プラス』の申し込み完了後に『So-net 光 & NUROモバイル セット割』の案内メールを受け取り、メールに記載の専用ページからNUROモバイル音声通話付きSIMのバリュープラス〔VSプラン(3GB)/VMプラン(5GB)/VLプラン(10GB)〕/かけ放題プラン(1GB)/NEOプランLite(20GB)/NEOプラン(20GB)のいずれかに、新規または他社からの乗り換え(MNP)で申し込み&継続する。
【キャンペーン特典】
利用開始月を除く12ヶ月間792円割引		利用開始月を除く12ヶ月間

各種キャンペーンのうち、最もお得度合いが高いのは18,000円のキャッシュバックがもらえるNEOプランお申し込み特典です。

キャッシュバックを受け取るタイミングまで、申し込み時の月額基本料金を下回るプランへ変更しないことが条件となっています。

また、NURO 光やSo-net 光と合わせてNUROモバイルを契約する人は、12ヶ月間792円オフのキャンペーン特典が適用されます。トータルで9,500円ほどお得になる計算です。

ぜひお得なキャンペーン内容に目を通したうえで、NUROモバイルのプランを決定してください。

NUROモバイルのメリット②｜業界最安級の月額料金&初月無料

NUROモバイルは業界最安級の月額料金を実現しています。

20GBのプランに対する月額料金の比較表をご覧ください。

キャリア名月額料金(税込)
NUROモバイル2,090円
※初月無料
IIJmio2,000円
mineo2,178円
楽天モバイル2,178円
povo2,700円
LINEMO2,728円
ahamo2,970円

NUROモバイルは他社と比較しても頭一つ抜けているうえ、初月無料でスタートを切れるのが非常に嬉しいポイントです。

料金重視なら、NUROモバイルを選ばない理由がありません。

NUROモバイルのメリット③｜解約手数料やMNP転出手数料がかからない

NUROモバイルは定期縛りがなく、いつ解約しても手数料がかかりません。

また、MNP転出手数料も発生しないため、他社から気軽に電話番号そのままで契約できます。

  • NUROモバイルは解約手数料無料→定期縛りのプレッシャーなし
  • NUROモバイルはMNP転出手数料→他社から気軽に電話番号そのままで契約可

ちなみに、NEOプランLiteやNEOプランの場合、初期費用も一切かかりません。

契約や解約において、NUROモバイルほどストレスフリーの携帯会社はなかなかないでしょう。

NUROモバイルのメリット④｜最大手の会社から好きな回線を選べる

NUROモバイルはドコモ・au・ソフトバンクのトリプルキャリアに対応しており、契約時に好きな回線を選択できます。

ただし、以下のプランは選べる回線が限定されているため、事前に確認してください。

スクロールできます
プラン名データ容量月額料金(税込)
※初月無料		特徴
NEOプラン Lite20GB
※ドコモ回線のみ		2,090円
NEOプラン20GB
※ドコモ回線のみ		2,699円・NEOデータフリー
・あげ放題
・GIgaプラス：15GB
かけ放題プラン1GB
※ドコモ回線・au回線のみ		・専用基本プラン：440円(初月無料)
・通話定額オプション：1,430円
合計：1,870円(初月は1,430円)

上記以外のプランは、最大手のキャリアから好きな回線をチョイスできます。

NUROモバイルは通信障害をはじめとしたトラブルの備えとして、サブスマホ用やデュアルSIM用に利用するのもオススメです。

NUROモバイルのメリット⑤｜自分のニーズにマッチしたSIMタイプを選択できる

NUROモバイルは自分のニーズに合わせ、3種類のSIMタイプから選択できるのが嬉しいポイントです。

スクロールできます
SIMタイプ最安の基本料金
(税込)		おすすめの人
音声通話付き SIM440円ネットはもちろん、通話とSMSも使いたい人
データ通信＋SMS SIM495円通話はしないけど、ネットとSMSは必要な人
データ通信専用 SIM330円ネットしか使わない、電話番号は不要な人

インターネットのみを求める人は、最安330円(税込)でNUROモバイルを契約できます。

大手キャリアのユーザーからすると、あまりの安さにびっくりすることでしょう。

NUROモバイルのメリット⑥｜無料の専用アプリで通話料が半額

NUROモバイルの対象プランを選んだ場合、無料の専用アプリ『NUROモバイルでんわ』の利用で通話料が半額になります。

  • NUROモバイルの通常の通話料：22円/30秒
  • NUROモバイルの通話料(NUROモバイルでんわを利用)：11円/30秒

NUROモバイルでんわ』の対象プランは以下の通りです。

  • お試し
  • バリュープラス
  • NEOプラン
  • NEOプランLite

通話料が半額になるアプリを無料で使えるのは非常に嬉しいポイント。

『NUROモバイルでんわ』経由なら、10分の通話で220円もお得になる計算です。通話の機会が多い人は見逃し厳禁のサービスと言えます。

NUROモバイルのメリット⑦｜データ容量の繰越やプレゼントができる

NUROモバイルの以下いずれかのプランを選ぶと、余ったデータの繰越やプレゼントができます。

  • バリュープラス
  • NEOプラン
  • NEOプランLite

たとえば、NEOプラン Lite(20GB)のユーザーが10GBの容量を節約できた場合、翌月は最大30GBまで利用可能です。30GBをフルに使えば、YouTubeの動画を60時間ほど視聴できます。

余ったデータを使うあてがない場合、NUROモバイルのユーザーにプレゼント(パケットギフト)しましょう。

友人や家族はもちろん、SNS上でプレゼント企画を立ち上げ、他人に恩送りすることも可能です。

NUROモバイルのパケットギフトこんな感じなのか。NEOプラン契約したもののほとんど使い果たせず終わりそうなので、下旬になったら誰か欲しい人いたらあげよう(笑)

容量を使わない月と使う月のメリハリをつけられるうえ、容量のプレゼントで感謝されるのはNUROモバイルのメリットと言えます。

NUROモバイルのメリット⑧｜Gigaプラスで大容量の通信が可能

Gigaプラスは契約プランに応じ、3ヶ月ごとにデータ容量がプレゼントされる無料サービスです。

Gigaプラスの対象プランとプレゼントされる容量は以下の通り。

スクロールできます
SIMタイププラン名データ容量月額料金(税込)
※初月無料		Gigaプラスの容量
音声通話付き SIMNEOプラン20GB
※ドコモ回線のみ		2,699円15GB
音声通話付き SIMNEOプランW40GB
※ドコモ回線のみ		3,980円　　15GB
音声通話付き SIMVMプラン5GB990円3GB
音声通話付き SIMVLプラン10GB1,485円6GB
データ通信＋SMS SIMVMプラン5GB990円3GB
データ通信＋SMS SIMVLプラン10GB1,485円6GB
データ通信専用 SIMVMプラン5GB825円3GB
データ通信専用 SIMVLプラン10GB1,320円6GB

たとえば、音声通話付き SIMのNEOプラン(20GB)の場合、3ヶ月に一回の頻度で15GBがプレゼントされます。Gigaプラスが適用される月は、35GBの大容量を利用できるというわけです。

ちなみに、音声通話付き SIMのNEOプラン(20GB)はデータの繰越にも対応しています。

データ繰越×Gigaプラスが上手く噛み合えば、40GBや50GBといった容量を使える月もあるでしょう。

NUROモバイルのメリット⑨｜LINE/Twitter/Instagram/TikTokの対象サービスを無限に利用できる

NUROモバイルのNEOプランなら、LINE/Twitter/Instagram/TikTokの対象サービスを無限に利用可能です。

長時間のLINE通話はもちろん、Twitterやインスタ運用もストレスフリーでサクサク進みます。

NUROモバイルの各種プランのうち、NEOプランは最も高額(税込2,699円/月)ですが、SNSを容量なしでガンガン活用できるほか、以下の特典も付随するため非常にお得です。

  • あげ放題：動画や画像などをアップロードする際にデータ通信量を消費しない
  • Gigaプラス(15GB)：3ヶ月ごとにデータ容量プレゼント

毎月の容量に不安を感じたくない人はぜひ、NUROモバイルのNEOプランを検討してください。

NUROモバイルのデメリット

NUROモバイルのデメリット

NUROモバイルは業界最安級の月額料金を実現するキャリアですが、以下のデメリットには注意が必要です。

  • NUROモバイルのデメリット①｜通信速度が遅いケースがある
  • NUROモバイルのデメリット②｜キャリア回線の切替ができない
  • NUROモバイルのデメリット③｜支払い方法はクレジットカード払いのみ
  • NUROモバイルのデメリット④｜対面サポートを受けられない

契約手続きの前に、それぞれのデメリットをしっかり理解しましょう。

NUROモバイルのデメリット①｜通信速度が遅いケースがある

NUROモバイルの通信速度に対して「遅い」という声は少なくありません。

https://twitter.com/Tnobusige/status/1587972511005745153?s=20

NUROモバイルは場所や時間帯によって、通信速度が落ちてしまうケースもあります。

いつでもどこでも快適に利用できるとは限らない点を理解しておきましょう。

NUROモバイルのデメリット②｜キャリア回線の切替ができない

NUROモバイルはドコモ・au・ソフトバンクのトリプルキャリアから好きな回線を選べますが、契約後にキャリア回線の切替ができません。

どうしても回線を変更したい場合、NUROモバイルを解約後に再契約する必要があります。

  • NUROモバイルはキャリア回線の切替ができない
  • キャリア回線を変更したい場合はNUROモバイルの解約→再契約が必要

ただし、仮にNUROモバイルを解約するとしても、解約手数料がかからない点は救いです。

NUROモバイルのデメリット③｜支払い方法はクレジットカード払いのみ

NUROモバイルの支払い方法はクレジットカード払いのみです。残念ながら、クレジットカードを持っていない人は、NUROモバイルの契約ができません。

なお、NUROモバイルの支払いに対応している国際ブランドは以下5種類です。

  • Visa
  • Mastercard®
  • JCB
  • AMEX
  • Diners Club

現時点でクレジットカードを持っていない人は、楽天カードやJCBカードWなど、還元率に優れたカードを作成するのがおすすめです。

NUROモバイルのデメリット④｜対面サポートを受けられない

NUROモバイルの申込みは原則、オンライン完結のみです。対面サポートを受けながらNUROモバイルを契約することはできません。

ただし、メールやチャット、電話などで相談することは可能です。

スクロールできます
サポートの種類受付時間
NUROモバイルに関するチャットの問い合わせ10時〜18時
※1月1日〜2日及びメンテナンス日時を除く
NUROモバイルに関するメールの問い合わせ24時間年中無休
※1月1日〜2日及びメンテナンス日時を除く
NUROモバイルに関する電話の問い合わせ：0570-099-041(ナビダイヤル)10時〜18時
※1月1日〜2日及びメンテナンス日時を除く

NUROモバイルのよくある質問』を確認しても解決できない疑問がある場合、メールやチャット、電話を活用しましょう。

NUROモバイルの申込み・契約方法

NUROモバイルの申込み・契約方法
新規契約やMNPの手順を紹介！

NUROモバイルの申込みは以下の3ステップで進められます。

  1. 必要書類を準備する
  2. オンライン手続きで契約する
  3. 利用開始に必要な手続きをする

まずは必要書類の準備から解説します。

NUROモバイルの申込み手順①｜必要書類を準備する

NUROモバイルの申込みに必要な書類は下表の通りです。

スクロールできます
必要書類概要
本人名義のクレジットカード・Visa
・Mastercard®
・JCB
・AMEX
・Diners Club
本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
※データ通信専用 SIMの契約者は不要		以下4点の明示が必要
・本人氏名
・本人住所
・本人生年月日
・有効期限
MNP予約番号
※音声通話付き SIMの契約でかつ、電話番号を乗り換える場合のみ必要		ドコモからMNP予約番号を取得する方法
auからMNP予約番号を取得する方法
ソフトバンクからMNP予約番号を取得する方法

NUROモバイルへの申請情報と本人確認書類の記載が完全に一致しない場合、住民票や公共料金の領収書などの追加書類が求められます。

特に住所はマンション名までしっかり確認したうえで、契約手続きを進めてください。

NUROモバイルの申込み手順②｜オンライン手続きで契約する

必要書類が手元に揃ったら、以下の手順でNUROモバイルの契約を進めましょう。

  1. NUROモバイルの公式サイト』にアクセス
  2. ページ下部の『プラン選択へ』をタップ
  3. 画面の案内にしたがい、必要事項を入力して申込み手続きを完了

NUROモバイルの申込み画面では常に、選択したプランやオプションに応じた月々の支払い金額が表示されています。

料金を確認しながら手続きを進められるのは安心です。２３００

NUROモバイルの申込み手順③｜利用開始に必要な手続きをする

NUROモバイルの利用開始に必要な手続きは大きく2つです。

スクロールできます
利用開始に必要な手続き必要な人
開通予約電話番号引継ぎ(MNP)で音声通話付きSIMを申込みした人
※オンライン申込時に『MNP手続き済のSIMカードを受け取る』を選択した場合、開通予約の手続きは不要
APN(Access Point Name)設定
※端末でデータ通信をするために必要な設定		・新しく電話番号を取得した人
・SMS付きやデータ専用SIMを申込みした人

早速、それぞれの手続きについて解説します。

NUROモバイルの利用開始に必要な手続き①｜開通予約

電話番号引継ぎ(MNP)で音声通話付きSIMを申込みした人は、以下の流れで開通予約を進めてください。

  1. NUROモバイルからSIMカードが届く
  2. NUROモバイルの利用者向けページ』にアクセス
  3. ログインIDとパスワード(SIMカード台紙に記載)を入力してログイン
  4. 『開通予約する』をタップ
  5. 希望の開通予約日を選択し、『確定する』をタップ
  6. 開通予約完了後、完了お知らせメールが届く

開通予約に関する注意事項は以下の通りです。

  • 上記の⑤で『確定する』を選択すると、開通時間を変更できない
  • MNP有効期限日までに開通予約がない場合、自動的に有効期限日に開通される
  • 開通が完了するまでは、転入元の回線を利用できる
  • SIMカードを受け取った日ではなく、開通完了日がNUROモバイルの利用開始日

開通予約の手続きが終わったら、APN設定を進めましょう。

NUROモバイルの利用開始に必要な手続き②｜APN設定

APNとはAccess Point Nameの略。端末でデータ通信をするために必要な設定のことです。

APN設定を進めるにあたって、まずは以下の3ステップで準備を整えてください。

  1. SIMカード台紙からSIMカードを外す
  2. 端末の電源を切り、SIMカードを端末にセットする
  3. 端末の電源を入れる

さて、いよいよ最後のステップ。APN設定の手続きです。AndroidとiPhoneそれぞれの流れを解説します。

AndroidでAPN設定をする流れ
  1. Wi-Fiをオフにする
  2. アプリ一覧から『設定』をタップ
  3. 『ネットワークとインターネット』をタップ
  4. 『モバイルネットワーク』をタップ
  5. 『詳細設定』をタップ
  6. 『アクセスポイント名』をタップ
  7. APNの一覧から『So-net LTE』をタップして設定完

『So-net LTE』は『nuromobile』や『NUROモバイル』と表記されるケースもあります。

該当のAPNが見つからない場合、以下の手順でAPNを追加してください。

  1. APN画面の右上にある『＋』をタップ
  2. APN設定情報(NUROモバイルの公式サイトを参照)を登録
  3. 右上のメニュー内の『保存』をタップ
  4. 保存した名称のAPNをタップして設定完了

設定完了後は端末の再起動を行い、インターネットへの接続が確認できたらOK。NUROモバイルの利用開始です。

iPhoneでAPN設定をする流れ
  1. Wi-Fiに接続する
  2. NUROモバイルの公式サイト』上のQRコードを読み取る
  3. 『許可』をタップし、構成プロファイルをダウンロード
  4. 『プロファイルがダウンロード済み』と表示されたら『閉じる』をタップ
  5. ホーム画面に戻って『設定』→『プロファイルがダウンロード済み』の順にタップ
  6. プロファイル画面が表示されたら『インストール』→『次へ』の順にタップ
  7. 警告画面を確認し、『インストール』→『完了』の順にタップ
  8. ホーム画面に戻りて『設定』→『一般』→『プロファイル』の順にタップ
  9. 構成プロファイルが表示されていることを確認して設定完了

設定完了後は端末の再起動を行ってください。インターネットへの接続が確認できたらNUROモバイルの利用開始です。

NUROモバイルの口コミ・メリットまとめ

NUROモバイルの月額料金や口コミ、メリットなどについて解説してきました。最後に振り返りを兼ねて、当記事のポイントをまとめておきます。

  • NUROモバイルは月額料金の安さや容量の充実度に関する口コミが非常に良好
  • 一部のユーザーから、NUROモバイルの通信速度に対する不満の声が見られる
  • 魅力的なキャンペーンや業界最安級の月額料金、無料オプションなどNUROモバイルのメリットは豊富

NUROモバイルは初月無料で契約できます。仮に解約することになっても、解約手数料は1円もかかりません。

少しでもNUROモバイルが気になる人は、お得なキャンペーンが終了する前に決断してください。

