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【ahamo光の口コミと評判】料金や通信速度から見るメリット・デメリットとは？

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光回線の口コミ

ahamo光の口コミ・評判


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ahamo光は、ドコモが提供しているahamoユーザー専用の光回線です。

ドコモ光に似ていますが月額料金が約1,000円安く、最大10Gbpsまで利用することが可能です。

IPv6対応で安定した通信が可能なので、安定した通信環境を作ることができます。

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ahamo光の基本料金

1Gbpsプラン契約期間月額料金(税込)
一戸建て2年契約4,950円
期間なし6,600円
マンション2年契約3,630円
期間なし4,730円
10Gbpsプラン契約期間月額料金(税込)
一戸建て・マンション共通2年契約5,610円
契約期間なし7,260円

ahamo光の初期費用

契約事務手数料3,300円
基本工事費(1Gbpsプラン)
フレッツ光・他社光コラボを利用
(転用・事業者変更手続き)		無料
派遣工事
※土日休日に工事実施：3,300円加算		一括22,000円
分割(12回払い)1ヶ月目：1,837円
2ヶ月目以降：1,833円/月
分割(24回払い)1ヶ月目：932円
2ヶ月目以降：916円/月
屋内配線を新設しない8,360円
無派遣工事3,300円
基本工事費(10Gbpsプラン)
新規契約一括22,000円
分割(12回払い)1ヶ月目：1,837円
2ヶ月目以降：1,833円/月
分割(24回払い)1ヶ月目：932円
2ヶ月目以降：916円/月

ahamo光で利用できるセット割

ahamo光で提供されているセット割はありません。

ahamo光の対応プロバイダ

全プランドコモ

ahamo光のオプションサービス

ドコモ光 テレビオプション825円/月
スカパー！基本プラン：3,960円/月
セレクト5：1,980円/月
セレクト10：2,860円/月
光パックHD：4,138円/月
ひかりTV基本：1,100円/月
専門チャンネル：2,750円/月
専門チャンネル・ビデオ：3,850円/月
DAZN for docomo3,700円/月
ドコモ光電話550円/月
ドコモ光電話バリュー1,650円/月
あんしんパック ホーム968円/月
ネットトータルサポート550円/月
デジタル機器補償サービス550円/月
ネットワークセキュリティ385円/月

ahamo光の解約費用

1Gbpsプラン解約金(税込)
一戸建て4,950円
マンション3,630円
10Gbpsプラン解約金(税込)
一戸建て・マンション共通5,610円

この春乗り換えるなら！

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