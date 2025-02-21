【ahamo光の口コミと評判】料金や通信速度から見るメリット・デメリットとは？

ahamo光の口コミ・評判
ahamo光は、ドコモが提供しているahamoユーザー専用の光回線です。
ドコモ光に似ていますが月額料金が約1,000円安く、最大10Gbpsまで利用することが可能です。
IPv6対応で安定した通信が可能なので、安定した通信環境を作ることができます。
ahamo光の口コミ・評判
口コミ一覧
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ahamo光の基本料金
|1Gbpsプラン
|契約期間
|月額料金(税込)
|一戸建て
|2年契約
|4,950円
|期間なし
|6,600円
|マンション
|2年契約
|3,630円
|期間なし
|4,730円
|10Gbpsプラン
|契約期間
|月額料金(税込)
|一戸建て・マンション共通
|2年契約
|5,610円
|契約期間なし
|7,260円
ahamo光の初期費用
|契約事務手数料
|3,300円
|基本工事費(1Gbpsプラン)
|フレッツ光・他社光コラボを利用
(転用・事業者変更手続き)
|無料
|派遣工事
※土日休日に工事実施：3,300円加算
|一括
|22,000円
|分割(12回払い)
|1ヶ月目：1,837円
2ヶ月目以降：1,833円/月
|分割(24回払い)
|1ヶ月目：932円
2ヶ月目以降：916円/月
|屋内配線を新設しない
|8,360円
|無派遣工事
|3,300円
|基本工事費(10Gbpsプラン)
|新規契約
|一括
|22,000円
|分割(12回払い)
|1ヶ月目：1,837円
2ヶ月目以降：1,833円/月
|分割(24回払い)
|1ヶ月目：932円
2ヶ月目以降：916円/月
ahamo光で利用できるセット割
ahamo光の対応プロバイダ
|全プラン
|ドコモ
ahamo光のオプションサービス
|ドコモ光 テレビオプション
|825円/月
|スカパー！
|基本プラン：3,960円/月
セレクト5：1,980円/月
セレクト10：2,860円/月
光パックHD：4,138円/月
|ひかりTV
|基本：1,100円/月
専門チャンネル：2,750円/月
専門チャンネル・ビデオ：3,850円/月
|DAZN for docomo
|3,700円/月
|ドコモ光電話
|550円/月
|ドコモ光電話バリュー
|1,650円/月
|あんしんパック ホーム
|968円/月
|ネットトータルサポート
|550円/月
|デジタル機器補償サービス
|550円/月
|ネットワークセキュリティ
|385円/月
ahamo光の解約費用
|1Gbpsプラン
|解約金(税込)
|一戸建て
|4,950円
|マンション
|3,630円
|10Gbpsプラン
|解約金(税込)
|一戸建て・マンション共通
|5,610円
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