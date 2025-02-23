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【メガエッグ光の口コミと評判】料金と通信速度から見るメリット・デメリットとは？

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光回線の口コミ

メガ・エッグ光の口コミ・評判


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メガエッグ光は、中国地方を中心とした光ファイバーインターネットサービスです。

独自回線を利用しているので安定したインターネット接続が可能であり、他社光回線と比べてもサクサクに高速通信ができます。

特に、中国地域にお住まいの方で高速インターネットを利用してオンラインゲーム、動画ストリーミング、テレワークなどを行いたいユーザーには最適です。

おすすめ光回線はこちら

メガ・エッグ光の口コミ・評判


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メガエッグ光の基本料金

光ベーシック
1Gbpsプラン契約期間月額料金(税込)
一戸建て2年契約1～2年目：5,170円
3年目以降：5,720円
マンション4,070円
メゾン(5階以下の集合住宅)1～2年目：4,290円
3年目以降：4,620円
光ダブリュー
1Gbpsプラン契約期間月額料金(税込)
一戸建て2年契約5,720円
マンション4,620円

メガエッグ光の初期費用

契約事務手数料3,300円
基本工事費(光ベーシック)
戸建て/メゾン派遣工事一括38,500円
分割(23回払い)1ヶ月目：2,200円
2ヶ月目以降：1,650円/月
マンション派遣工事FTTH一括38,500円
分割(23回払い)1ヶ月目：2,200円
2ヶ月目以降：1,650円/月
VDSL一括23,100円
分割(23回払い)1ヶ月目：1,320円
2ヶ月目以降：990円/月
LAN0円
基本工事費(光ダブリュー)
派遣工事屋内配線を新設する一括26,400円
分割(23回払い)1ヶ月目：2,200円
2ヶ月目以降：1,100円/月
屋内配線を新設しない一括13,200円
分割(23回払い)1ヶ月目：1,100円
2ヶ月目以降：550円/月
無派遣工事3,300円
土日休日での工事3,300円加算

メガエッグ光で利用できるセット割

UQ mobile(自宅セット割 インターネットコース)
※光電話の申し込みが必要・「光ダブリュー」コースは対象外
トクトクプラン毎月1,100円割引
ミニミニプラン
くりこしプランL+5G※新規申込終了毎月858円割引
くりこしプランM+5G※新規申込終了毎月638円割引
くりこしプランS+5G※新規申込終了
au(auスマートバリュー)
※光電話の申し込みが必要・「光ダブリュー」コースは対象外
使い放題MAX 5G毎月1,100円割引
データMAX 5G
スマホミニプラン・ピタットプラン 5G毎月550円割引

メガエッグ光の対応プロバイダ

全プランメガ・エッグ

メガエッグ光のオプションサービス

Wi-Fi6（メッシュ対応）ルータ1台：550円/月
2台：1,045円/月
3台：1,540円/月
光電話有線：495円/月
無線：550円/月
光電話ダブリュー基本プラン：550円/月
エース：1,650円/月
メガ・エッグ コレクト1オプション：550円/月
2オプション：+1,045円/月
3オプション：+1,540円/月
Wi-Fiサービス by Wi2398円/月
メガ・エッグ 光テレビ880円～5,170円/月
メガ・エッグ TV！基本料：429円/月
視聴料：3,960～4,138円/月
U-NEXT for メガ･エッグ2,189円/月
訪問セットアップサービス1,650～6,600円
バレッドライフコンシェルジュ550円/月
おたすけ安心サービス649円/月
トビラフォン440円/月
詐欺ウォール330円/月
パソコンお直しサービスサービス内容によって異なる
ラクラク♪健康管理330円/月
ALSOKの緊急通報システム月額費用：1,870～2,970円/月
工事費：0～13,200円
機器購入する場合：52,800円
e-denpo1,100円～
ウイルスバスター クラウド 月額版471円/月
有害サイトブロックサービス「i-フィルター 6.0」220円/月

メガエッグ光の解約費用

光ベーシック
1Gbpsプラン契約期間解約金
一戸建て2年契約1～2年目：5,170円
3年目以降：5,720円
マンション4,070円
メゾン(5階以下の集合住宅)1～2年目：4,290円
3年目以降：4,620円
光ダブリュー
1Gbpsプラン契約期間解約金
一戸建て2年契約5,720円
マンション4,620円

この春乗り換えるなら！

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