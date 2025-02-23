【メガエッグ光の口コミと評判】料金と通信速度から見るメリット・デメリットとは？

メガ・エッグ光の口コミ・評判
メガエッグ光は、中国地方を中心とした光ファイバーインターネットサービスです。
独自回線を利用しているので安定したインターネット接続が可能であり、他社光回線と比べてもサクサクに高速通信ができます。
特に、中国地域にお住まいの方で高速インターネットを利用してオンラインゲーム、動画ストリーミング、テレワークなどを行いたいユーザーには最適です。
メガ・エッグ光の口コミ・評判
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メガエッグ光の基本料金
|光ベーシック
|1Gbpsプラン
|契約期間
|月額料金(税込)
|一戸建て
|2年契約
|1～2年目：5,170円
3年目以降：5,720円
|マンション
|4,070円
|メゾン(5階以下の集合住宅)
|1～2年目：4,290円
3年目以降：4,620円
|光ダブリュー
|1Gbpsプラン
|契約期間
|月額料金(税込)
|一戸建て
|2年契約
|5,720円
|マンション
|4,620円
メガエッグ光の初期費用
|契約事務手数料
|3,300円
|基本工事費(光ベーシック)
|戸建て/メゾン
|派遣工事
|一括
|38,500円
|分割(23回払い)
|1ヶ月目：2,200円
2ヶ月目以降：1,650円/月
|マンション
|派遣工事
|FTTH
|一括
|38,500円
|分割(23回払い)
|1ヶ月目：2,200円
2ヶ月目以降：1,650円/月
|VDSL
|一括
|23,100円
|分割(23回払い)
|1ヶ月目：1,320円
2ヶ月目以降：990円/月
|LAN
|0円
|基本工事費(光ダブリュー)
|派遣工事
|屋内配線を新設する
|一括
|26,400円
|分割(23回払い)
|1ヶ月目：2,200円
2ヶ月目以降：1,100円/月
|屋内配線を新設しない
|一括
|13,200円
|分割(23回払い)
|1ヶ月目：1,100円
2ヶ月目以降：550円/月
|無派遣工事
|3,300円
|土日休日での工事
|3,300円加算
メガエッグ光で利用できるセット割
|UQ mobile(自宅セット割 インターネットコース)
※光電話の申し込みが必要・「光ダブリュー」コースは対象外
|トクトクプラン
|毎月1,100円割引
|ミニミニプラン
|くりこしプランL+5G※新規申込終了
|毎月858円割引
|くりこしプランM+5G※新規申込終了
|毎月638円割引
|くりこしプランS+5G※新規申込終了
|au(auスマートバリュー)
※光電話の申し込みが必要・「光ダブリュー」コースは対象外
|使い放題MAX 5G
|毎月1,100円割引
|データMAX 5G
|スマホミニプラン・ピタットプラン 5G
|毎月550円割引
メガエッグ光の対応プロバイダ
|全プラン
|メガ・エッグ
メガエッグ光のオプションサービス
|Wi-Fi6（メッシュ対応）ルータ
|1台：550円/月
2台：1,045円/月
3台：1,540円/月
|光電話
|有線：495円/月
無線：550円/月
|光電話ダブリュー
|基本プラン：550円/月
エース：1,650円/月
|メガ・エッグ コレクト
|1オプション：550円/月
2オプション：+1,045円/月
3オプション：+1,540円/月
|Wi-Fiサービス by Wi2
|398円/月
|メガ・エッグ 光テレビ
|880円～5,170円/月
|メガ・エッグ TV！
|基本料：429円/月
視聴料：3,960～4,138円/月
|U-NEXT for メガ･エッグ
|2,189円/月
|訪問セットアップサービス
|1,650～6,600円
|バレッドライフコンシェルジュ
|550円/月
|おたすけ安心サービス
|649円/月
|トビラフォン
|440円/月
|詐欺ウォール
|330円/月
|パソコンお直しサービス
|サービス内容によって異なる
|ラクラク♪健康管理
|330円/月
|ALSOKの緊急通報システム
|月額費用：1,870～2,970円/月
工事費：0～13,200円
機器購入する場合：52,800円
|e-denpo
|1,100円～
|ウイルスバスター クラウド 月額版
|471円/月
|有害サイトブロックサービス「i-フィルター 6.0」
|220円/月
メガエッグ光の解約費用
|光ベーシック
|1Gbpsプラン
|契約期間
|解約金
|一戸建て
|2年契約
|1～2年目：5,170円
3年目以降：5,720円
|マンション
|4,070円
|メゾン(5階以下の集合住宅)
|1～2年目：4,290円
3年目以降：4,620円
|光ダブリュー
|1Gbpsプラン
|契約期間
|解約金
|一戸建て
|2年契約
|5,720円
|マンション
|4,620円
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